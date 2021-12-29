Медведев назвал условие для введения четырехдневной рабочей недели

Замглавы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ заявил, что переходить на четырехдневную рабочую неделю нужно при наличии экономических предпосылок.
Он считает, что пандемия коронавируса создала условия для таких предпосылок.
Четырехдневная рабочая неделя — почему-то, когда я об этом сказал на сессии МОТ ]Международной организации труда], возникло такое шоковое состояние, как будто бы это какое-то откровение. Это же надо, покушение на основы.
Дмитрий Медведев, замглавы Совета Безопасности РФ
По словам Медведева, о сокращении рабочей недели говорила еще в 1960-х годах.
Во многих странах такая система в качестве экспериментальной внедрена. В некоторых даже внедрена уже и, по сути, юридически. Вопрос в экономической подготовленности к тому, чтобы трудиться четыре дня в неделю.
Дмитрий Медведев, замглавы Совета Безопасности РФ
Медведев подчеркнул, что до пандемии многое казалось футуристичным.
Ранее в Госдуме оценили идею о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.
Фото: ТАСС
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