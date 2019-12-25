Медведев назвал товарищескими отношения с Путиным

Он сказал, что у них "всё хорошо".

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал товарищескими отношения с президентом Владимиром Путиным. Он сделал это в интервью изданию "Комсомольская правда". У нас по-прежнему добрые товарищеские отношения. Дмитрий Медведев, зампредседателя Совета безопасности Он рассказал, что после ухода из кресла премьера на новую должность он по-прежнему регулярно общается с Путиным и обсуждает с ним разные темы — безопасность, экономические и социальные вопросы. Ранее Медведев оценил влияние удаленки на работу губернаторов.