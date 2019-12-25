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Медведев назвал товарищескими отношения с Путиным
Сегодня, 11:43
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matveyvn

Медведев назвал товарищескими отношения с Путиным

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Он сказал, что у них "всё хорошо".

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал товарищескими отношения с президентом Владимиром Путиным. Он сделал это в интервью изданию "Комсомольская правда".

У нас по-прежнему добрые товарищеские отношения.

Дмитрий Медведев, зампредседателя Совета безопасности

Он рассказал, что после ухода из кресла премьера на новую должность он по-прежнему регулярно общается с Путиным и обсуждает с ним разные темы — безопасность, экономические и социальные вопросы.

Ранее Медведев оценил влияние удаленки на работу губернаторов.

Теги: медведев, политика, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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