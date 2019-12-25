Медведев назвал товарищескими отношения с Путиным

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал товарищескими отношения с президентом Владимиром Путиным. Он сделал это в интервью изданию "Комсомольская правда".
У нас по-прежнему добрые товарищеские отношения.
Дмитрий Медведев, зампредседателя Совета безопасности
Он рассказал, что после ухода из кресла премьера на новую должность он по-прежнему регулярно общается с Путиным и обсуждает с ним разные темы — безопасность, экономические и социальные вопросы.
Ранее Медведев оценил влияние удаленки на работу губернаторов.
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