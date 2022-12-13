Зампред СБ РФ оценил диверсию в российском регионе.

Заместитель российского председателя Совета по безопасности, лидер движения "Единой России" Дмитрий Медведев назвал утверждения украинских властей о непричастности к диверсионным вылазкам на территории России в Белгородской области "абсолютным враньем". Соответствующее заявление чиновник сделал журналистам в рамках пресс-конференции во время своей рабочей поездки в Лаос. По мнению эксперта, ответственность за данное преступление ложится именно на киевский режим, а также на его иностранных спонсорах за океаном. Речь идет о Вашингтоне и странах коллективного Запаха, Евросоюзе, Великобритании.

Сколько бы ни болтали в Киеве, что не имеют к этому отношения - к такого рода диверсионным вылазкам, это все вранье, конечно, абсолютное...Ответственность за них несет киевский режим вместе с примкнувшими к ним государствами... Это их ответственность прямая и непосредственная. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Напомним, что в понедельник 22 мая в Белгородской области был объявлен режим КТО (контртеррористической операции) в связи с заходом на территорию российского региона украинской диверсионно-разведывательной группы. Официально сообщалось о восьми пострадавших мирных жителях, никто из граждан не погиб. Утром 23 мая губернатор Вячеслав Гладков отметил, что зачистка территории военными из Минобороны РФ совместно с силовыми структурами продолжается.

Медведев поддержал идею о создании "антисанкционного клуба" стран.

Фото и видео: пресс-конференция Дмитрия Медведева в Лаосе