Дмитрий Медведев намерен изменить продуктовую корзину россиян

Постепенный переход на новую корзину планируют провести с 2021 года.

В пятницу, 27 сентября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о разработке новой продуктовой корзине. Он уже поручил чиновникам проработать ее. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, новый набор составят так, чтобы эту корзину можно было назвать "рацион здорового питания различных групп населения". Известно, что постепенный переход запланирован на 2021 год.

Наопмнм, что потребительская корзина характеризует примерный набор товаров, которые характеризует уровень месячного потребления типичного россиянина. На сегодняшний день, в корзине ест хлеб, картофель, овощи, фрукты, сахар, кондитерские изделия, мясо, рыба, молоко, яйца, масло и соль.

Ранее мы сообщали о том, что большинство россиян планируют прожить не меньше 87 лет.

Видео:Наука 2.0



