Он подчеркнул, что пандемия коронавируса оказалась самым страшным вызовом человечеству в XXI веке.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допускает возникновение второй и третьей волн коронавируса.

Никто не может дать гарантии, что не будет ухудшений, второй, третьей волны. - Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности России

Он отметил, что нет и гарантий эффективности разрабатываемых лекарств от COVID-19. Это, считает политик, должно подтолкнуть страны к активному международному сотрудничеству, несмотря на разницу позиций и идеологий, потому как только вместе можно добиться положительных результатов.

Медведев подчеркнул, что пандемия коронавируса оказалась самым страшным вызовом человечеству в XXI веке и никто не знает, сколько будет длиться это противостояние.

Ранее Медведев призвал не "вешать всех собак" на ВОЗ.

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