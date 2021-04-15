Зверя испугал охранник.

Медведь вышел к школе в сахалинском селе. Поведение дикого животного засняли очевидцы на камеру мобильного устройства. Ролик размещен в Telegram-канале "РИА Новостей". Известно, что сейчас гостя выслеживают местные охотоведы. По информации от регионального главы агентства лесного хозяйства Данилы Дударева, хищник зафиксирован камерами видеонаблюдения в селе Шебунино Невельского района. Этот населенный пункт расположен на юго-западном побережье Сахалина.

Этот медведь еще и в понедельник появлялся там. С понедельника уже лесничество держит ситуацию на контроле. Больше медведя там не видели. Представитель лесничества находится там, на месте. Данила Дударев, эксперт

Известно, что к школе пытался подобраться медвежонок, которого спугнул охранник. Если животное снова покажется на территории села, то будет принято решение о вынужденном отстреле зверя, так как он может представлять угрозу для населения.

После смерти Услады в Ленинградском зоопарке появится новый медведь.

Фото и видео: Telegram/РИА Новости