Прокуратура Петербурга: автомобилисты могли получить "липовые" медсправки о здоровье

Поток фальшивых документов остановлен.

В Прокуратуре Центрального района выявили нарушения в сфере выдачи медицинских справок. Компания "ЦМОК" выдавала документы водителям о том, что никаких противопоказаний для управления транспортным средством нет. На самом же деле сотрудники организации не осуществляли никакого осмотра, а выписывали "липовые" справки.

Представители надзорного ведомства отмечают, что в бумагах также отсутствовала подпись врача и печать медицинского учреждения. Выданные заключения нигде не учитывались.

По результату проверки в адрес руководства компании вынесено представление о нарушении требований законодательства. Четыре должностных лица привлечены к административной ответственности.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге прокуратура заступилась за несовершеннолетнего инвалида.

Фото: Piter.tv