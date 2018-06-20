Прокуратура Выборгского района нашла в Интернете "липовые" медсправки для водителей

Сейчас в отношении подозреваемых предъявлено обвинение.

Петербургская прокуратура возбудила дела в отношении мошенников, продававших медицинские справки водителям. Многие клиенты должны были не получить разрешение на управление транспортным средством по состоянию здоровья. Однако, им удалось на сайте приобрести нужные документы. Преступным способом они предоставили медзаключения и были допущены к экзамену по вождению.

В ситуации разбираются специалисты Выборгского района города. По их данным, незаконно медзаключениями торговали четыре интернет-ресурса. Они предлагали "липовые" свидетельства от врача-нарколога и психиатра.

Кроме четырех исков о запрете деятельности прокуратура предъявила 10 исков с требование лишить местных жителей водительских прав из-за незаконных медицинских заключений.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Шушарах отреставрировали памятник защитникам Родины после сюжета PITER.TV.

Фото: Pixabay.com