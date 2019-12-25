В России изменят правила выдачи медсправок для водителей

Приказ Минздрава вступит в силу с 1 марта 2022 года.

Министерство здравоохранения России утвердило новый порядок получения медицинских справок для водителей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Приказ вступит в силу с 1 марта следующего года.

Так, некоторых автовладельцев будут проверять на содержание психоактивных веществ в крови и зависимость от алкоголя. Поводов для исследований может послужить выявление у водителя следов уколов, повышенной потливости, эмоциональной неустойчивости, тремора рук и других симптомов.

Основанием для направления на лабораторный анализ будет выявление одновременно трех признаков.

Нововведения коснутся только кандидатов на получение водительских удостоверений, а также граждан, которых ранее лишили прав управления транспортным средством за отказ от медосвидетельствования или пьяную езду. Последние также будут обязаны сдать на анализ кровь и мочу.

Тем, кому нужна справка из-за окончания срока действия водительских прав, или потерявшие их, не будут сдавать подобные анализы.

Ранее в России вступил в силу закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам.

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