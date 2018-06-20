В Петербурге прокуратура заступилась за несовершеннолетнего инвалида

Мальчику отказали в выплатах за жилплощадь, но инспекция постановила вернуть денежные выплаты.

Прокуратура Фрунзенского района выявила нарушение органов социальной поддержки, которые в течение полугода не выплачивали мальчику-инвалиду положенные денежные средства. Ребенок остался без попечения родителей и должен был получать компенсацию за оплату жилплощади.

В ходе проверки надзорное ведомство установило, что мера поддержки несовершеннолетнего началась с первого июля, а потом неожиданно прекратилась первого октября прошлого года. Причиной социальные сотрудники указали тот факт, что мальчик имеет регистрацию по месту пребывания опекуна. Такие действия прокуратура признала незаконными.

На данный момент руководство организации устранило нарушения, а компенсацию возобновили.

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Фото: Piter.tv