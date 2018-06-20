“Борцы с грибком” украли у пенсионерки 200 тысяч рублей

Петербургские мошенники забрали у пожилой женщины 200 тысяч рублей "на борьбу с грибком". Об этом сообщает Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону. Пенсионерка сама впустила в квартиру по проспекту Культуры злоумышленников, представившихся сотрудниками уборки. Денежные средства 85-летняя пострадавшая не передавала: гости сами тайно забрали сбережения.
После ухода неизвестных бабушка сразу же обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время оперативники разыскивают недобросовестных "гостей".
Фото: Piter.tv
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