“Борцы с грибком” украли у пенсионерки 200 тысяч рублей

Мошенников не смутило то, что жертвой обмана стала 85-летняя старушка.

Петербургские мошенники забрали у пожилой женщины 200 тысяч рублей "на борьбу с грибком". Об этом сообщает Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону. Пенсионерка сама впустила в квартиру по проспекту Культуры злоумышленников, представившихся сотрудниками уборки. Денежные средства 85-летняя пострадавшая не передавала: гости сами тайно забрали сбережения.

После ухода неизвестных бабушка сразу же обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время оперативники разыскивают недобросовестных "гостей".

Фото: Piter.tv