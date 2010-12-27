В Петербурге ребенка-инвалида попросили уйти с парка аттракционов

В Петербурге семилетнего ребенка-инвалида не пустили на аттракционы.

В Санкт-Петербурге 7-летнего мальчика - инвалида выгнали из парка аттракционов в Приморском районе. Возмущенная мать мальчика обратилась к уполномоченному по правам ребенка.

28 августа мать с сыном приобрели билеты в парке аттракционов на батут, однако пускать ребенка на него отказались. Тогда женщина обратилась к администратору парка и после долгих уговоров мальчика все же пустили на батут. Однако счастье сына длилось не долго. Через 15 минут его попросили уйти, аргументируя тем, что в скором времени начнется праздник. Маме и сыну пообещали, что после мероприятия ребенок сможет вернуться.

Однако обещанного не случилось. Администратор пояснила, что родители против ребенка-инвалида в кругу их детей. Пострадавшей семье вернули сумму денег, которую они потратили на аттракцион, но извинений мать не дождалась. Данный случай она называет явной дискриминацией.

Уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова сообщила, что она будет обращаться по этому вопросу в Роспотребнадзор, а также в прокуратуру, так как у детей-инвалидов равные права с другими детьми.