Он выразил надежду на "более существенный шаг вперед" по итогам следующего раунда.

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что ожидания от переговоров с Украиной не оправдались. Об этом он рассказал журналистам. Его слова приводит "РИА Новости".

Мединский отметил, что в рамках третьего раунда переговоров стороны обсуждали политические и военные аспекты. Однако сейчас, по его словам, рано говорить о чем-то позитивном. Он также добавил, что российская делегация приехала с большим набором документов в надежде на то, что по некоторым пунктам будет подписан хотя бы протокол.

Украинская сторона все эти документы забрала для изучения домой, подписать что-то не смогла на месте. Владимир Мединский, помощник президента РФ

Также Мединский выразил надежду на "более существенный шаг вперед" по итогам следующего раунда переговоров.

Ранее Мединский заявил, что националисты используют мирных жителей как живой щит

Видео: Telegram/РИА Новости