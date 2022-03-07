Мединский: националисты используют мирных жителей как живой щит

Накануне погибли четверо мирных жителей в районе восточной окраины Мариуполя. Ещё пятеро пострадали. Это связано с тем, что националисты пытались выйти из города, используя их как живой щит.

Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал о способе украинских националистов использовать мирных жителей как живой щит. Он считает, что это должно быть расследовано как военное преступление. Об этом Мединский сказал журналистам перед переговорами с украинской стороной.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной подчеркнул, что националисты продолжают удерживать местных жителей. Они используют их "косвенно или напрямую". Накануне погибли четверо мирных жителей в районе восточной окраины Мариуполя. Ещё пятеро пострадали. Это связано с тем, что националисты пытались выйти из города, используя их как живой щит.

Бойцы-националисты были частично уничтожены, частично разбежались. Владимир Мединский, глава российской делегации на переговорах с Украиной

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