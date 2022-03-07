Народная милиция ЛНР нашла пыточную у Трехизбенки

Под потолком на трубе обнаружены обрывки веревки. По данным пресс-службы Народной милиции ЛНР, перед смертью человека связали.

В населенном пункте Кряковка вблизи Трехизбенки найдена пыточная в подвале жилого дома. Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) сообщила, что там расквартировались украинские войска. Об этом пишут РИА Новости.

Представитель пресс-службы Народной милиции рассказал, что внутри была "импровизированная камера пыток". На днях подразделения ЛНР забрали оттуда замученного местного жителя.

На полу следы крови. Судя по состоянию тела, он убит накануне во время отступления украинских войск выстрелом в голову. Представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР

Также под потолком на трубе обнаружены обрывки веревки. По данным пресс-службы Народной милиции ЛНР, перед смертью человека связали.

Генпрокуратура ЛНР уже проводит проверку по факту обнаружения тела неизвестного мужчины на месте дислокации силовиков в этом же районе. Недавно он перешел под контроль ЛНР. По предварительным данным, мужчину убили еще 25 февраля при отступлении украинских националистов.

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