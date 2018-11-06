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Мединский разрешит прокат американского боевика "Хантер Киллеру"

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При этом министр культуры назвал кино банальным, скучным и предельно глупым.

Во вторник, 6 ноября, стало известно, что Мединский все же выдаст прокатное удостоверение на американский боевик "Хантер Киллер". Об этом сообщает ТАСС.

При этом министр культуры назвал кино "банальным, скучным и предельно глупым". Также эксперты не нашли никаких нарушений в кинокартине. 

Напомним, что фильм должен был выйти в широкий прокат 1 ноября, но Министерство культуры не выдало проекту прокатное удостоверение. Затем стало известно, что  Госфильмофонд будет решать все воросы о прокате не раньше 7 ноября.

Режиссером картины выступил Донован Марш. А сыграли в нем такие известные актеры, как Гари Олдман, Джерард Батлер, Майкл Трукко и другие. 

Сюжет построен вокруг экипажа подлодки "Хантер Киллер". Элитная команда должна спасти президента России, который стал жертвой политического переворота.

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Видео:iVideos

 

Теги: гари олдман , джерард батлер , мединский , минкульт рф
Категории: Лента новостей Культура Кино

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