Мединский: пересмотр Западом итогов Второй мировой войны направлен на преследование России

Владимир Мединский заявил о том, что пересмотр Западом итогов Второй мировой войны направлен на преследование России. Об этом бывший министр культуры рассказал журналистам ТАСС в преддверии форума "История для будущего. Новый взгляд". Чиновник считает, что формируя соответствующую повестку дня страны надеются исключить СССР из списка государств-победителей.
Прекрасно знает руководство европейских стран, руководство США, стран НАТО, кто начал Вторую мировую войну, кто прав, кто виноват...Они прекрасно знают, что было в Мюнхене, что было в рамках так называемых переговоров Молотова-Риббентроппа
Владимир Мединский, председатель РВИО
Мединский уверен, что таким образом страны решают политические задачи, включая пересмотр ялтинско-потсдамского мироустройства, лишение России позиций в мировой политике. Чиновник уточнил, что это может вылиться в репарации, возврат полученных территорий, лишение права вето в Совете Безопасности ООН.
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Фото: Piter.tv
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