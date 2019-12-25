Мединский: пересмотр Западом итогов Второй мировой войны направлен на преследование России

Помощник президента России рассказал, чего добиваются западные страны, обвиняя РФ в начале Второй мировой войны.

Владимир Мединский заявил о том, что пересмотр Западом итогов Второй мировой войны направлен на преследование России. Об этом бывший министр культуры рассказал журналистам ТАСС в преддверии форума "История для будущего. Новый взгляд". Чиновник считает, что формируя соответствующую повестку дня страны надеются исключить СССР из списка государств-победителей.

Прекрасно знает руководство европейских стран, руководство США, стран НАТО, кто начал Вторую мировую войну, кто прав, кто виноват...Они прекрасно знают, что было в Мюнхене, что было в рамках так называемых переговоров Молотова-Риббентроппа Владимир Мединский, председатель РВИО

Мединский уверен, что таким образом страны решают политические задачи, включая пересмотр ялтинско-потсдамского мироустройства, лишение России позиций в мировой политике. Чиновник уточнил, что это может вылиться в репарации, возврат полученных территорий, лишение права вето в Совете Безопасности ООН.

Эстония угрожает России закрыть Финский залив.

Фото: Piter.tv

