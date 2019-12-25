Эстония угрожает России закрыть Финский залив

Эксперты заявили, что НАТо может объединиться для того, чтобы не дать Москве выхода в залив.

Эстония грозит закрыть России выход в море через Финский залив. Об этом сообщили журналисты "Авиа.про" со ссылкой на экспертов. Они уточнили, что Таллинн намерен закрыть российским боевым кораблям, подлодкам и даже гражданским судам проход через залив. Таким образом будет осуществлена блокада, к которой может присоединиться Польша. В СМИ считают, что закрытие залива может пройти в рамках совместных действий стран-членов НАТО в ближайшие годы.

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В издании напомнили, что обновление флота даст Эстонии возможность ликвидировать в случае необходимости корабли, идущие через Финский залив. По данным СМИ, аналогичной доктрине Таллинн следовал во время Второй мировой войны. Авторы публикации отмечают, что в тот период создавались прибрежные артиллерийские батареи и покупались подлодки, которые были способны расставлять в воде мины. Так военные закрывали залив "перед новой советской агрессией".

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