Во вторник, 17 декабря, стало известно о том, что Мединский намерен отучить россиян ходить на голливудское кино. Об этом министр заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По словам политика, у россиян уже сложилась привычка, из-за который они идут на голливудское кино.
"Но есть такая откровенная дешёвая попкорновая шняга, прямо стыдно бывает 10 минут на это потратить. А денег собирает, молодежь идёт",
—отметил Мединский.
Глава Минкульта намерен сформировать у россиян "свой собственный вкус". Также Мединский заявил, что некоторые российские блокбастеры он ценит намного больше, чем зарубежные.
Ранее мы сообщали о том, что фильм "Полицейский с Рублевки" возглавил российский прокат.
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