Он намерен сформировать у россиян "свой собственный вкус".

Во вторник, 17 декабря, стало известно о том, что Мединский намерен отучить россиян ходить на голливудское кино. Об этом министр заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам политика, у россиян уже сложилась привычка, из-за который они идут на голливудское кино.

"Но есть такая откровенная дешёвая попкорновая шняга, прямо стыдно бывает 10 минут на это потратить. А денег собирает, молодежь идёт", —отметил Мединский.

Глава Минкульта намерен сформировать у россиян "свой собственный вкус". Также Мединский заявил, что некоторые российские блокбастеры он ценит намного больше, чем зарубежные.

Ранее мы сообщали о том, что фильм "Полицейский с Рублевки" возглавил российский прокат.