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Мединский намерен отучить россиян ходить на голливудское кино

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Он намерен сформировать у россиян "свой собственный вкус".

Во вторник, 17 декабря, стало известно о том, что Мединский намерен отучить россиян ходить на голливудское кино. Об этом министр заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам политика, у россиян уже сложилась привычка, из-за который они идут на  голливудское кино.

"Но есть такая откровенная дешёвая попкорновая шняга, прямо стыдно бывает 10 минут на это потратить. А денег собирает, молодежь идёт",

—отметил Мединский. 

Глава Минкульта намерен сформировать у россиян "свой собственный вкус". Также Мединский заявил, что некоторые российские блокбастеры он ценит намного больше, чем зарубежные. 

Ранее мы сообщали о том, что фильм "Полицейский с Рублевки" возглавил российский прокат.

 

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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