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Без Петрова. Фильм "Полицейский с Рублевки" возглавил российский прокат

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Кинолента обошла в прокате "Джуманджи:Новый уровень" и  "Холодное сердце 2".

В понедельник, "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2" возглавил российский прокат на выходных. Об этом сообщатся на портале kinobusiness.com.

Отметим, что данные приведены  за период с 12 по 15 декабря. Как оказалось, "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2"  собрал за эти дни 372,3 млн рублей. Кинолента обошла в прокате "Джуманджи:Новый уровень" и "Холодное сердце 2".

Напомним, что российская комедия режиссера Ильи Куликова вышла в российский прокат 12 декабря. В фильме снялись Сергей Бурунов (Яковлев), София Каштанова (Кристина), Роман Попов (Мухич), Рина Гришина (Алиса) и другие актеры. На пресс-показе Бурунов заявил, что "без Петрова все плохо", тем самым вызвав смех в зале.

Ранее мы сообщали о том, что названа официальная дата выхода "Шазам! 2".

Фото:кадр 

 

 

Теги: культура, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Культура, Новости России, Кино,

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