Мединский: денацификация Украины важна для всех, кто чтит итоги Второй мировой

Глава делегации РФ рассказал, что Киев не видит на территории страны нацистских образований.

Российский министр и глава делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский: вопрос денацификации Украины важен для всех, кто чтит итоги Второй мировой и считает их базисом современного миропорядка. Такое заявление чиновник сделал во время общения с журналистами 18 марта. Он считает, что продвижение позиций сторон по таким вопросам как денацификация и демилитаризация оценивается экспертами "по-разному".

Что касается демилитаризации, я бы сказал, пятьдесят на пятьдесят. Дело в том, что я не уполномочен раскрывать никаких деталей переговоров и не буду этого делать, ни конкретные цифры, ни аргументы переговаривающихся сторон, но в этой части мы где-то на полпути. Владимир Мединский, глава делегации РФ

Российский чиновник полагает, что между Киевом и Москвой складывается "достаточно странная" ситуация, так как представители украинской делегации уверены в том, что что на их территории нет никаких нацистских образований. Мединский полагает, что делегаты Киева не обращают внимание на вещи, "которые беспокоят весь мир". В качестве примера министр привел разрешение на работу нацистских и экстремистских военных формирований, их символики, идеологию. Во многих городах Украины улицы и площади называются именами известных преступников, которые выступали против стран из антигитлеровской коалиции.

Мединский: максимально сблизили позиции по нейтральному статусу Украины.

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти

