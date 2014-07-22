Медиков Ульяновской области заподозрили в выдаче ложных справок о вакцинации

В Минздраве региона назвали это "предательством профессии".

Минздрав Ульяновской области проводит внеплановую проверку медицинских учреждений, главные врачи которых подозревается в продаже фальшивых справок о вакцинации от COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве подчеркнули, что считают данный поступок сотрудников "предательством профессии".

В настоящее время проводится внеплановая проверка подведомственных учреждений на предмет внесения ложных сведений в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. из сообщения Минздрава Ульяновской области

Согласно данным СУ СК по региону, в настоящее время в отношении нескольких главных врачей возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий. Кроме того, их подозревают в передаче в Территориальный Фонд ОМС ложных сведений о жителях, прошедших диспансеризацию. Ущерб от этих действий оценивается в 500 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что администратор поликлиники Калининграда подделывала COVID-сертификаты и сливала вакцину в канализацию.

Фото: ulyanovsk.sledcom.ru, pixabay.com