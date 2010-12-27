Медики: в Петербурге шесть человек пострадало от укусов клещей, двое - дети

В Петербурге начался сезон клещей.

По данным представителей отдела здравоохранения Северной столицы за весенний период шестеро человек оказались госпитализированы из-за укуса клещей. Администрация Центрального района объявила о начале распространения паразитов, опасных для здоровья человека. Медики отмечают, что двое из обратившихся за помощью врачей - дети.

Самыми распространёнными инфекциями, передающимися клещами, являются клещевой энцефалит и клещевые боррелиозы. Заражение в подавляющем большинстве случаев происходит трансмиссивным путем, то есть во время присасывания инфицированных клещей. Инфицирование также возможно контактным путем, при снятии и раздавливании насекомого-переносчика рассказывают сотрудники отдела здравоохранения

Специалисты предупреждают жителей и гостей города, что защититься от инфекционного заболевания можно благодаря прививке с вакциной.

Напомним, что ранее мы писали о том, что с начала весны в России клищи покусали более 450 человек.

