Медики рассказали об опасности лечения парацетамолом во время пандемии коронавируса

Прием этого лекарства грозит интоксикацией, поражением внутренних органов, тромбозом и аллергией.

В России, как и во всем мире, продолжается борьба с пандемией коронавируса. Пока ученые ищут способы лечения этого заболевания, люди запасаются масками, антисептиками и лекарствами, в числе которых парацетамол. Медики предупредили, что чрезмерное употребление этого препарата может навредить здоровью, и рассказали о его побочных действиях. Об этом пишет NEWS.ru.

После того как ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире, люди массово начали скупать парацетамол. По данным агентства по исследованию рынка фармацевтики DSM Group, с 16 по 29 марта продажи этого препарата в России выросли более чем в 4 раза. В 2020 году россияне купили около 10 млн упаковок этого средства.

Как рассказала терапевт Людмила Лапа, при коронавирусе этот препарат может лишь снизить температуру и облегчить болевые симптомы. При этом при температуре ниже 38–38,5 градусов парацетамол применять не стоит: в это время тело вырабатывает противовоспалительные белки.

Лапа посоветовала не заниматься самолечением и не пить средство, например, при головных болях. Она отметила, что парацетамол не безвреден. Передозировка грозит интоксикацией, поражением внутренних органов, тромбозом и аллергией. Данный препарат противопоказан людям с длительной простудой, поражением почек и печени.

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