Медики из Карелии отправились к дислокации мобилизованных в Ленобласти

Первая бригада прибыла к месту проведения тренировок ещё в воскресенье, 16 октября

Группа медиков из Сортавальской ЦРБ выехала к месту дислокации мобилизованных в Ленобласти для доставки бойцам лекарств и расходных материалов. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков в понедельник, 17 октября.

Делегацию возглавил главврач Александр Романов. В общей сложности здоровье военнослужащих будут контролировать 2 бригады, первая из которых прибыла ещё 16 октября.

Бригада врачей Питкярантской ЦРБ уже осмотрела всех военнослужащих с симптомами ОРВИ. Также специалисты установили мобильный флюорографический комплекс.

Ранее мы сообщили о том, что аспиранта и мужчину с имплантом вернули после ошибочной мобилизации в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Михаил Охлопков