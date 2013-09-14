Аспиранта и мужчину с имплантом вернули после ошибочной мобилизации в Петербурге

У одного из них была бронь на работе.

Трое ошибочно мобилизованных петербуржца вернулись домой. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Петербурга.

В Петербург вернулись мужчина, которому недавно установили имплант, аспирант, работающий IT-специалистом в крупной отечественной компании, и петербуржец с несколькими сердечно-сосудистыми заболеваниями. У последнего была бронь на работе.

Каждый случай индивидуально разобрали, после чего мобилизованные вернулись домой.

Ранее стало известно, что домой вернулись 37 ошибочно мобилизованных петербуржцев. Петербуржцы вернулись 13 октября.

Фото: Piter.tv