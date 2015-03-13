Стало известно, что домой вернулись 37 ошибочно мобилизованных петербуржцев

В Петербурге количество ошибочно мобилизованных горожан достигло 37. Об этом в четверг, 13 октября, рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.
Домой вернулись 37 ошибочно мобилизованных петербуржцев 13 октября.
По словам Пиотровского, штаб по вопросам проведения частичной мобилизации на территории города продолжает обрабатывать обращения, которые присылают на страницу губернатора и на горячую линию 122.
Ранее зампред комитета Госдумы по обороне: частичная мобилизация не делится на этапы. Зампредседателя комитета Государственной Думы по обороне сообщил, что у каждого региона есть мобилизационный план, который нужно выполнить.
Фото: Piter.tv
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