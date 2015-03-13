Стало известно, что домой вернулись 37 ошибочно мобилизованных петербуржцев

Петербуржцы вернулись 13 октября.

В Петербурге количество ошибочно мобилизованных горожан достигло 37. Об этом в четверг, 13 октября, рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.

Домой вернулись 37 ошибочно мобилизованных петербуржцев 13 октября.

По словам Пиотровского, штаб по вопросам проведения частичной мобилизации на территории города продолжает обрабатывать обращения, которые присылают на страницу губернатора и на горячую линию 122.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне: частичная мобилизация не делится на этапы. Зампредседателя комитета Государственной Думы по обороне сообщил, что у каждого региона есть мобилизационный план, который нужно выполнить.

Фото: Piter.tv