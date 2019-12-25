Медики Петербурга получили президентские награды

Сотрудники Клинической инфекционной больницы имени Боткина получили награды Ордена Пирогова и медали Луки Крымского.

По поручению президента РФ медикам Петербурга вручили госнаграды. Об этом 22 сентября рассказали в пресс-службе Смольного.

Сотрудники Клинической инфекционной больницы имени Боткина получили награды Ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Знаки отличия получили сотрудники фармацевтических компаний "БИОКАД", "ГЕРОФАРМ", "ФАРМ-ХОЛДИНГ", которые разрабатывали и производили вакцины от ковида.

Благодарность от Путина вручили и коллективу Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. В этом году медучреждение праздновало 90-летие.

Награды также вручили инженерам, рабочим, учёным, деятелям культуры и спорта, госслужащим, представителям общественных организаций.

Фото: Piter.tv

