Медики Петербурга получили президентские награды

По поручению президента РФ медикам Петербурга вручили госнаграды. Об этом 22 сентября рассказали в пресс-службе Смольного.
Сотрудники Клинической инфекционной больницы имени Боткина получили награды Ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Знаки отличия получили сотрудники фармацевтических компаний "БИОКАД", "ГЕРОФАРМ", "ФАРМ-ХОЛДИНГ", которые разрабатывали и производили вакцины от ковида.
Благодарность от Путина вручили и коллективу Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. В этом году медучреждение праздновало 90-летие.
Награды также вручили инженерам, рабочим, учёным, деятелям культуры и спорта, госслужащим, представителям общественных организаций.
Фото: Piter.tv
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