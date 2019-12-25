Эксперт удивился падению индекса самоизоляции в столице.

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве. Об этом заявил доктор медицинских наук Евгений Ачкасов в интервью журналистам программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". По словам специалиста, ситуацию с индексом самоизоляции в столице можно считать парадоксальной. При малом количестве заболевших местные жители показывали свою солидарность и дисциплинированность, поддерживая собственную самоизоляцию. Однако со временем индекс показателей начал пропорционально снижаться, хотя инфекция по городу продолжает активно распространяться.

Напомним, что с 13 апреля в Москве работает режим электронных пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Власти города выдали около 700 тысяч разрешений для поездок на работу. Для пешеходов подобные документы не предусмотрены.

Названы регионы с новыми случаями COVID-19 на 13 апреля.