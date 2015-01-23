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Медик предупредил о риске заражения COVID-19 при смене привычных мест пребывания

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Это могут поездки или встреча с людьми, с которыми давно не виделись.

Большая часть людей заражается коронавирусом при смене привычных мест пребывания: в поездках, во время встречи со знакомыми, с которыми давно не виделись. Об этом РИА Новости сообщил главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.

С помощью вакцинации мы остроту этой проблемы снимаем и существенно снижаем риски инфицирования.

Дмитрий Козловских, главный санитарный врач Свердловской области

Также врач опроверг миф о слабом иммунитете у переболевших коронавирусом.

Видео: ВК/Свердловская область

Теги: заражение, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости России,

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