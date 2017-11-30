Медицинский центр появится в Славянке в 2024 году

Инвестор готов вложить в проект 2 миллиарда рублей.

В четверг, 19 ноября, стало известно о том, что в Славянке появится новый медицинский центр к 2024 году. Об этом сообщает "Петербургский Дневник" со ссылкой на комитет по инвестициям.

Откртытие к 2024 году состоится только в том случае, если в первом квартале 2021 года удастся подписать концессионное соглашение. Отмечается, что инвесторы готовы вложить в этот проект 2 миллиарда рублей.

Новый медицинский центр совместит в себе детскую взрослую поликлинику, стоматологию и женскую консультацию.

Ранее мы сообщали о том, что в больнице Святого Георгия от коронавируса вылечили более 11 тысяч человек.

Фото:Piter.TV