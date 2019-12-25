В больнице Святого Георгия от коронавируса вылечили более 11 тысяч человек

Стационар медучреждения рассчитан на 500 коек.

Главный врач городской больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий в эфире телемарафона "Спасибо" на телеканале "78" рассказал о работе медиков в период пандемии коронавируса.

Он признался, что сначала всем сотрудникам медучреждения было сложно привыкнуть к огромному объему работы. Зато сегодня ситуация воспринимается как обыденная, хоть и напряженная.

"Ситуация подарила медучреждению бесценный опыт, который помогает персоналу и дальше спасать жизни людей", - отметил главврач.

В стационаре больницы Святого Георгия для коронавирусных больных выделены 500 коек. С начала пандемии лечение здесь прошли более 11 тысяч пациентов с КОВИД.

Стрижелецкий заявил, что весь медперсонал больницы обеспечен СИЗами, медикаментами и расходными материалами. Опыт врачей позволяет прогнозировать позитивный исход заболевания у пациентов.

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Фото: Piter.TV