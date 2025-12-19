Mediascope назвал самый популярный видеохостинг в России в январе

Данные собирались среди пользователей в России через десктоп и мобильные версии видеохостингов.

Исследовательская компания Mediascope назвала самый популярный видеохостинг в России по итогам января 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании.

Самым популярным видеохостингом по охвату аудитории в стране стал видеосервис "VK Видео". Согласно представленным данным, количество ежедневных пользователей к видеохостингу составило 42,2 млн человек против 41,1 млн человек в декабре 2025 года. Общее же количество пользователей за январь у "VK Видео" составило 82,8 млн человек.

Второе место занял видеохостинг YouTube. Его показатель составил 65,9 млн человек. Тройку лидером замкнул Rutube (47,7 млн человек). Отмечается, что данные собирались среди пользователей в России через десктоп и мобильные версии видеохостингов.

Ранее мы сообщали, что несколько петербургских провайдеров ограничили доступ пользователей к YouTube.

Фото: pxhere.com