В МВД петербуржцам рассказали, стоит ли доверять сервисам проверки утечек

В пресс-службе МВД России 28 января объяснили, можно ли доверять сервисам проверки утечек.

Не все подобные сайты безопасны: некоторые сохраняют ваши данные и создают новые угрозы. Не стоит вводить свои пароли на сторонних сервисах, даже если они обещают проверить их на утечки. Кроме того, рекомендуется не регистрироваться на подозрительных платформах.

Используйте только официальные каналы связи и инструменты для восстановления доступа. Пресс-служба МВД

Фото: pxhere