На Лиговском отрылись два современных медцентра для животных

Клиники имеют современное оборудование, поэтому пациентам могут сделать сложнейшие операции.

В Петербурге начали работать два региональных специализированных Центра ветеринарной офтальмологии и стоматологии. Здесь есть послеоперационные боксы и стационар. Об этом сообщили на портале телеканала "Санкт-Петербург".

Четвероногим питомцам будут лечить больные глаза и зубы. Заведующая центром ветеринарной офтальмологии Роксана Бросова отметила, что у людей и животных диагнозы часто совпадают. Так, например, у собак иногда находят глаукому и отслоение сетчатки.

Центр имеет современное оборудование, поэтому пациентам могут сделать сложнейшие операции. Собакам здесь могут поставить брекеты, вылечить кариес, почистить зубы. Процедуры делают под наркозом. После медицинских вмешательств животных отправляют отдохнуть в одноместные палаты.

В ближайшее время на Лиговском проспекте появится центр общей терапии.

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