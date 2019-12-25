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Медаль Совета Федерации вручили 13-летнему кадету из Ленобласти, спасшему брата из пожара
Сегодня, 14:57
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Медаль Совета Федерации вручили 13-летнему кадету из Ленобласти, спасшему брата из пожара

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Правительство региона помогает решить вопрос с жильем для пострадавшей семьи.

В четверг, 28 октября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил 13-летнему герою-кадету медаль Совета Федерации "За проявленное мужество". 

Молодой Михаил Сычев живет в Любани Тосненского района. Через три недели мальчику исполнится 14 лет, он учится в Горожанском казачьем кадетском корпусе в Воронежской области.

В мае он спас младшего брата из пожара: огонь охватил дом ночью, когда мать и трое сыновей спали внутри. Подросток взял на руки 2-летнего брата и вышел с ним на улицу через горящую веранду. Герой получил ожоги 2 и 3 степени.

Кадета также поздравила с медалью председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

От имени губернатора семье вручили мобильный телефон,  ноутбук, цветы и игрушки для детей. Дрозденко также подчеркнул, что региональное правительство помогает семье решить вопрос с жильем. Сейчас они живут в манёвренном фонде. 

Ранее мы писали, что проект ленинградского студента получил федеральный грант.

Фото: сайт администрации Ленобласти

Теги: кадет спас брата из пожара, ленобласть, совет федерации
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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