Отмечается, что мебельные центры малолюдны и более безопасны для посетителей.

В среду, 20 мая, стало известно о том, что петербургские мебельщики просят разрешить торговлю через центры. С соответствующим письмом руководство Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) обратилось к губернатору Петербурга Александру Беглову.

В письме отмечается, что мебельные центры малолюдны и следовательно более безопасны для посетителей. Соответствующее обращение подписали 11 крупнейших мебельных торговых центров и около 150 арендаторов.

Напомним, что из-за пандемии коронавирусной инфекции в городе продлены ограничения до 31 мая.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 455 новых случаев коронавируса.

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