McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 рубля из-за коронавируса

В компании прислушались к рекомендациям правительства Москвы.

"Макдоналдс" на Пушкинской площади отменил акцию 31 января из-за коронавируса. Об этом говорится на официальном сайте. Ранее в компании заявили о намерении продавать гамбургеры и чизбургеры за три рубля. Проект был приурочен к 30-летию деятельности сети ресторанов в России. Именно такая цена на данный продукт была в РФ в 1990-ом году.

Однако теперь компания ссылается на рекомендации правительства Москвы. Чиновники призвали воздержаться от проведения массовых мероприятий. Так они надеются минимизировать риски возможного распространения инфекции. В "Макдоналдс" рассказали, что относятся к данным советам с пониманием и не будут создавать опасность для своих клиентов и персонала.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге "Макдоналдс" оштрафовали на 110 тысяч за соус ценой 6 рублей.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

