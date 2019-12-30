McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 рубля из-за коронавируса

"Макдоналдс" на Пушкинской площади отменил акцию 31 января из-за коронавируса. Об этом говорится на официальном сайте. Ранее в компании заявили о намерении продавать гамбургеры и чизбургеры за три рубля. Проект был приурочен к 30-летию деятельности сети ресторанов в России. Именно такая цена на данный продукт была в РФ в 1990-ом году.
Однако теперь компания ссылается на рекомендации правительства Москвы. Чиновники призвали воздержаться от проведения массовых мероприятий. Так они надеются минимизировать риски возможного распространения инфекции. В "Макдоналдс" рассказали, что относятся к данным советам с пониманием и не будут создавать опасность для своих клиентов и персонала.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге "Макдоналдс" оштрафовали на 110 тысяч за соус ценой 6 рублей.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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