Мазепин сообщил, что более четверти выручки "Уралхим" получает в юанях

В компании рассказали о сложностях открытия счета в китайском банке.

Председатель РСПП по минеральным удобрениям Дмитрий Мазепин сообщил, что более четверти выручки компания "Уралхим" получает в юанях. Соответствующее заявление специалист сделал в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт отметил, что для того, чтобы отечественная компания смогла открыть финансовый счет в китайском банке, требуется от четырех недель. Совладелец "Уралхима" добавил, что при этом положительный результат остается более прогнозируем, чем в других кредитных организациях.

Я думаю, у нас 25-27% выручки - это расчеты в юанях, также даже китайские банки проходят комплаенс. Весь вопрос, что они берут тоже достаточное время <...> Положительный результат более прогнозируем, чем в других банках. Дмитрий Мазепин, совладелец "Уралхима"

Совладелец "Уралхима" надеется на начало отгрузки аммиака в Одессе в ближайшее время.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live