Совладелец "Уралхима" надеется на начало отгрузки аммиака в Одессе в ближайшее время

Эксперт рассказал о надежде на "зерновую сделку".

Совладелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин надеется на начало отгрузки аммиака в морской порт Одессы в ближайшее время. Соответствующее заявление специалист сделал в эфире телеканала "Россия-24". Он пояснил, что предприятие "Тольяттиазот" остановило поставки аммиака по трубопроводу "Тольятти - Одесса", а также приостановлена транспортировка вещества через порт, расположенный в городе Вентспилсе в Латвии. Специалиств видят два способа выхода из сложившейся проблемы.

Первый: летом, когда была подписана зерновая сделка, аммиак был в числе продуктов, которые должны были вывозиться по зерновой сделке, однако до сегодняшнего момента это соглашение не работает в силу разных определенных вещей. <...> Но у нас есть надежда. Дмитрий Мазепин, совладелец "Уралхима"

"Уралхим" строит порт в Тамани для отгрузки аммиака.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live