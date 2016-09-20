Мазепин ожидает, что "Уралхим-Уралкалий" в 2022 году получит EBITDA в размере $3,8 млрд

Эксперт оценил финансовые показатели группы компаний.

Председатель комиссии РСПП по вопросу минеральных удобрений Дмитрий Мазепин ожидает, что "Уралхим-Уралкалий" в 2022 году получит EBITDA в размере 3,8 миллиардов долларов. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире телеканала "Россия-24". Специалист отметил, что группа компаний в целом по итогам текущего года ожидает достаточно хорошие финансовые показатели.

То, что касается финансовых результатов, то компания покажет достаточно хороший результат. Группа компаний "Уралхим-Уралкалий" получит EBITDA в размере, я ожидаю, $3,8 млрд. Дмитрий Мазепин, глава "Уралхим"

Напомним, что ОХК "Уралхим" представляет из себя одно из крупнейших мировых производителей удобрений. В состав основных активов группы входят филиал "Азот", расположенный в городе Березники, филиал КЧХК, находящийся в городе Кирово-Чепецке, филиал "ПМУ" в Перми, АО "Воскресенские минеральные удобрения". Предприятие также владеет "Уралкалием".

Мазепин сообщил, что более четверти выручки "Уралхим" получает в юанях.

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