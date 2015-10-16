Max станет обязательным для предустановки на устройства с 1 сентября

Rustore с 1 сентября будет обязательно предустанавливаться и на технику от Apple.

Предустановка приложения Max на все устройства будет обязательной с 1 сентября 2025 года, она заменит VK Мессенджер в соответствующем перечне приложений. О соответствующем распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба кабмина.

Власти страны планируют, что национальный мессенджер станет базой многофункционального сервиса обмена информацией и позволит обеспечить безопасное общение в мессенджере между пользователями и их доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса. Дополнительно кабинет министров включил в реестр обязательных для предустановки отечественных программ "Лайм HD TV". Она будет предустанавливаться на телевизоры с цифровым блоком управления с 1 января 2026 года. Магазин онлайн-приложений Rustore с 1 сентября 2025 года будет обязательно предустанавливаться и на технику технологической компании Apple, в том числе на айфоны и гаджеты, использующие операционные системы iOS и HyperOS. Чиновники заметили, что До сих пор RuStore предустанавливался на технике, которая работает с операционными системами Android и HarmonyOS.

