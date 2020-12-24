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Max представил трейлер третьего сезона "Воина"

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Мировая премьера состоится 29 июня.

Онлайн-кинотеатр Max представил трейлер третьего сезона сериала "Воин", снятого на основе идеи Брюса Ли. Шоураннером проекта выступил Джонатан Троппер.

Сюжет расскажет о события в Сан-Франциско XIX века. Главным героем выступает китайский эмигрант и мастер боевых искусств, который втягивается в противостояние тонгов, жестоких враждующих китайских группировок в США. Ему приходится стать членом одной из банд.

В главных ролях сыграли Эндрю Кодзи, Оливия Ченг, Дайян Доан и Киран Бью. Мировая премьера состоится 29 июня.

Ранее Netflix представил трейлер мультсериала "Остров черепа".

Видео: YouTube / Max

Теги: max, воин, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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