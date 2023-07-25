Матвиенко заявила об отсутствии системного решения проблемы электросамокатов

Спикер СФ РФ рассказала о работе над обеспечением самокатов номерными знаками.

Системного решения проблемы безопасного использования электросамокатов в России в настоящее время нет. Однако запрет такого вида транспорта - не является выходом из ситуации. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами, посвященной вопросам завершения работы верхней палаты парламент а на весенней сессии, сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Политик призвала контролировать выполнение водителями самокатов ПДД, так как сейчас ни в полиции, ни региональных и муниципальных администрациях не могут эффективно проследить за выполнением требований.

Системного решения этой проблемы нет. И одним законом, каким бы он ни был умным, эту проблему не решить. И запретом эту проблему не решить. Лишать людей удобных индивидуальных средств передвижения? Это не выход. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

В Совете Федерации считают, что электросамокаты нуждаются в средствах идентификации, в том числе транспортных номерах для того, чтобы в случае нарушения правил дорожного движения или нанесения травм пешеходам можно было привлечь нарушителя к ответственности.

Матвиенко заявила, что Совфед не разрабатывает законопроект о ЧВК.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации