Матвиенко заявила, что Совфед не разрабатывает законопроект о ЧВК

Спикер СФ России рассказала о том, что подобный документ пока что не нужен стране.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата парламента страны не разрабатывает законопроект о российских частных военных компаниях. Соответствующее заявление политик сделала на пресс-конференции с журналистами, посвященной вопросам завершения работы верхней палаты парламента в весеннюю сессию. На текущий момент специалисты не видят необходимости в подобном документе для ЧВК. При этом если подобный законопроект будет разработан в Государственной Думе, то затем его изучат и сенаторы. Валентина Матвиенко пояснила, что государству не нужны законы,ь создаваемые под отдельные компании.

В Совете Федерации мы такой законопроект не разрабатываем. Если в Думе будет подготовлен такой законопроект, мы готовы его рассматривать, но пока я такой необходимости не вижу. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Матвиенко считает, что устройства от Apple нельзя использовать в служебных целях.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации