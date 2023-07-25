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Матвиенко считает, что устройства от Apple нельзя использовать в служебных целях

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Спикер СФ России оценила вред, который может принести использование зарубежной техники госструктурам.

Иностранные устройства от технологической Apple, в частности, гаджетов серии iPhone, точно нельзя использовать в служебных целях с точки зрения государственной безопасности. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами, посвященной вопросу завершения работы весенней сессии в верхней палате парламента, сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она считает, что с овершенно понятно, для чего чиновники отказываются от использования на работе iPhon.

Точно нельзя их использовать в служебных целях, потому что наши непартнеры уже весь мир прослушивают. Это уже давно доказано, никто не отрицает, что такая возможность есть. С точки зрения государственной и личной безопасности...

Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Матвиенко назвала недопуск России до Игр похоронами олимпийского движения.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации

Теги: apple, iphone, валентина матвиенко, гаджеты, совет федерации, тезнологии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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