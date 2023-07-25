Матвиенко считает, что устройства от Apple нельзя использовать в служебных целях

Спикер СФ России оценила вред, который может принести использование зарубежной техники госструктурам.

Иностранные устройства от технологической Apple, в частности, гаджетов серии iPhone, точно нельзя использовать в служебных целях с точки зрения государственной безопасности. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами, посвященной вопросу завершения работы весенней сессии в верхней палате парламента, сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она считает, что с овершенно понятно, для чего чиновники отказываются от использования на работе iPhon.

Точно нельзя их использовать в служебных целях, потому что наши непартнеры уже весь мир прослушивают. Это уже давно доказано, никто не отрицает, что такая возможность есть. С точки зрения государственной и личной безопасности... Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Матвиенко назвала недопуск России до Игр похоронами олимпийского движения.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации