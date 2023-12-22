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Матвиенко заявила о готовности зарубежных парламентариев наблюдать за выборами

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Спикер Совфеда подчеркнула, что никакого отторжения и изоляции России в мире нет.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о готовности зарубежных парламентариев наблюдать за выборами президента РФ. Об этом она сообщила на пленарном заседании.

По ее словам, в Совфеде не ожидали такого широкого отклика парламентариев большого количества стран. Матвиенко подчеркнула, что никакого отторжения и изоляции России в мире нет. Спикер Совфеда призвала создать все условия для "свободной, нормальной работы наблюдателей".

Это те фейки, которые распространяются недружественными государствами, а жизнь показывает совершенно другое.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Ранее Матвиенко заявила о необходимости создать условия для отдыха детей из новых регионов.

Видео: Совет Федерации

Теги: валентина матвиенко, выборы президента россии, парламентарии, совет федерации
Категории: Лента новостей, Новости России,

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