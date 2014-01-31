Матвиенко заявила о финансовой дыре в бюджете "Почты России"

В СФ РФ призвали кабмин сформировать подходящую финансовую модель для компании.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала коллег провести тщательный анализ состояния "Почты России" из-за растущей финансовой дыры в компании. Сенатор сообщила на пленарном заседании в верхней палате парламента о том, что законодатели намерены направить обращение в российское правительство для разрешения этого вопроса. Такой информацией политик поделилась с министром экономического развития Максимом Решетниковым, который выступал с докладом на правительственном часе.

Финансовая дыра в "Почте России" растет и растет. Никто не реагирует, и мы голову прячем в песок, думаем, что рассосется. Не рассосется там ничего. Там надо выработать правильную финансовую модель существования и принять те меры, которые правительство считает нужными. Вы как министр экономического развития, там надо срочно исправлять ситуацию. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Сенатор добавила, что властям важно провести тщательный анализ происходящего в "Почте России" и выработать правильную финансовую модель для компании.

Матвиенко рассказала о поддержке участников спецоперации.

Фото и видео: Совет Федерации