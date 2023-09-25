По ее словам, сенаторы продолжат работу по поддержке участников спецоперации, их родных и близких.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о поддержке участников спецоперации. Об этом она сообщила на открытии осенней сессии.

По словам Матвиенко, сенаторы продолжат работу по поддержке участников спецоперации, их родных и близких. Она отметила, что сейчас на рассмотрении в Госдуме находится дополнительный ряд законопроектов, разработанных при участии сенаторов. Спикер Совфеда подчеркнула, что законы – это важно, но важнее, как они реализуются на местах.

Ранее Матвиенко предложила продлить нацпроект "Культура".

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