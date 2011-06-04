Матвиенко предложила продлить нацпроект "Культура"

Спикер СФ РФ рассказала о задачах, которые стоят перед нацпрограммой в новых регионах.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила продлить сроки реализации национального проекта "Культура", который завершается в 2023 году. Соответствующее заявление законодатель сделала в ходе выступления на пленарном заседании IX Парламентского форума "Историко-культурное наследие России". Политик призвала коллег включить в список мероприятия, которые помогают возрождению культурной жизни в новых регионах РФ (Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках).

Многое удалось сделать в рамках национального проекта "Культура", который, как известно, завершается в этом году. Мы считаем целесообразным продлить действие национального проекта. Это позволит, в частности, включить в него мероприятия по возрождению культурной жизни в наших новых регионах, восстановлению там знаковых историко-культурных объектов, по поддержке местных творческих коллективов. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Парламентарий заметила, что все это имеет важнейшее значение для полноценной интеграции новых регионов в культурное пространство страны. Валентина Матвиенко сочла одним из главных достижений властей одобрение закона о нематериальном этнокультурном достоянии.

Матвиенко предложила включить изучение поэзии Гамзатова в программы всех школ в России.

Фото и видео: Вконтакте / совет Федерации